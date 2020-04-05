Нарушивший комендантский час Прийович получил три месяца домашнего ареста Нападающий «Аль-Иттихад» Александар Прийович приговорен к трем месяцам домашнего ареста.

Как сообщает Sport Blic, Прийович признал себя виновным и был приговорен к трем месяцам домашнего ареста.

Накануне форвард был арестован в Белграде за нарушение комендантского часа – футболист в компании друзей появился в ресторане одного из отелей Белграда после 17 часов.

Ранее сообщалось, что Прийович может заменить в «Локомотиве» Смолова, который на правах аренды перебрался в испанскую «Сельту».

В своей карьере Прийович выступал за «Легию», ПАОК, «Парму», «Сьон», «Лозанну» и «Тромсе».