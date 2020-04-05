Президент Итальянской федерации футбола: Возможная дата возобновления сезона - 17 мая Президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина считает, что возможно чемпионат страны может завершиться в сентябре – октябре.

- Единственный правильный способ справиться с такой серьезной чрезвычайной ситуацией - это участвовать в соревнованиях сезона-2019/20 всеми возможными способами. Мы работаем над целым рядом вариантов, чтобы справиться со сложившейся ситуацией как можно лучше. Возможная дата возобновления сезона - 17 мая, но мы знаем, и я повторяю, что это только возможно. Завершить сезон в серии А в сентябре – октябре тоже возможно, - цитирует главу организации Football Italia со ссылкой на Rai Sport.

Напомним, что чемпионат Италии, как и большинство других спортивных мероприятий, приостановлен из-за коронавируса.