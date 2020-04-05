«Милан» готов побороться за трансфер Икарди «Милан» готов раскошелиться в ближайшее трансферное окно на покупку нападающего «Интера» Мауро Икарди, выступающего на правах аренды за «ПСЖ».

По информации Corriere dello Sport, руководство «Милана» планирует инвестировать значительные средства в первую команду в следующее трансферное окно и считает Икарди одной из главных целей.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассчитывает провести полноценный трансфер аргентинского нападающего по его возвращению в «Интер» и готов предложить в качестве дополнительной оплаты Миралема Пьянича и Маттия Де Шильо. Также в переходе 27-летнего форварда заинтересован мадридский «Реал».

По информации Calciomercato, «ПСЖ» может отказаться от выкупа аргентинца у «Интера», не смотря на удачное выступление Икарди за французский клуб.