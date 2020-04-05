«Бернли» может потерять 50 миллионов фунтов, если сезон в АПЛ не будет доигран

Как сообщает The Guardian со ссылкой на пресс-службу команды, потенциально потери клуба составят пять миллионов фунтов стерлингов, если сезон продолжится, но домашние матчи пройдут без зрителей. Также «Бернли» может потерять до 45 миллионов фунтов стерлингов в виде доходов от телетрансляций, если сезон будет завершен досрочно.
Отмечается, что потери других клубов в случае, если сезон не будет возобновлен, составят порядка 100 миллионов фунтов стерлингов.
Напомним, что чемпионат Англии был приостановлен после 29 туров из 38. В начале апреля английская премьер-лига заявила, что возобновление соревнований переносится на неопределенный срок.
Накануне УЕФА в письме, отправленном 55 национальным ассоциациям, рекомендовал доиграть национальные чемпионаты, подчеркнув, что в противном случае клубы могут быть не допущены в еврокубки сезона-2020/21 – Лигу чемпионов и Лигу Европы.
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