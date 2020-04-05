Олег Иванов: Не уверен, что мы сможем доиграть сезон Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал, как проводит время во время паузы в чемпионате, связанной с эпидемией коронавируса.

- В Грозном можно ходить в магазин и аптеку по необходимости. Я стараюсь больше проводить время с семьей, смотрим различные фильмы. Играю в приставку, если жена разрешит. Нам скинули программу тренировок, пытаемся поддерживать форму.

Не уверен, что мы сможем доиграть сезон. Но это моя точка зрения. Пока главное, чтобы эпидемия прошла. Если скажут, что надо доиграть - будем доигрывать, - сказал Иванов в эфире «Все на Матч!»

Напомним, что после 22 туров чемпионата России «Ахмат» занимает 16-е место в турнирной таблице российской премьер-лиги.

Добавим, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.