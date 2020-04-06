Игроки «Реймса» шокированы самоубийством врача, у которого был коронавирус - Советский спорт
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06 апреля 2020 00:27ФутболСергеев Иван

Игроки «Реймса» шокированы самоубийством врача, у которого был коронавирус

60-летний доктор французского клуба Бернар Гонсалес покончил с собой, находясь в самоизоляции.

Трагедия произошла в загородном доме Гонсалеса, где он находился со своей женой. У врача ранее были выявлены легкие симптомы COVID-19, не требовавшие госпитализации. Возможно, причиной самоубийства стала депрессия из-за длительного пребывания в замкнутом пространстве. Свое решение Гонсалес обосновал в предсмертной записке, содержание которой пока не разглашается.

Специалист долгое время трудился в «Реймсе», считаясь одним из живых символов клуба. Игроки, тренеры и руководство принесли соболезнования родным и близким погибшего на официальном сайте.

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