Игроки «Реймса» шокированы самоубийством врача, у которого был коронавирус

Трагедия произошла в загородном доме Гонсалеса, где он находился со своей женой. У врача ранее были выявлены легкие симптомы COVID-19, не требовавшие госпитализации. Возможно, причиной самоубийства стала депрессия из-за длительного пребывания в замкнутом пространстве. Свое решение Гонсалес обосновал в предсмертной записке, содержание которой пока не разглашается.
Специалист долгое время трудился в «Реймсе», считаясь одним из живых символов клуба. Игроки, тренеры и руководство принесли соболезнования родным и близким погибшего на официальном сайте.
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