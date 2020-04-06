Мамаев опасается проникновения коронавируса в российские тюрьмы Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев вспомнил свой опыт нахождения в СИЗО и исправительной колонии.

«Конечно, это место, где болезнь распространится быстрее всего. Заразится один — и остальные по цепочке, - пояснил 31-летний полузащитник «Московскому комсомольцу». - Я прошел через это, когда сидел в «Бутырке» в общей камере на 12 мест. У нас один простудился, и через день-два уже четверо, в том числе я, были с температурой. Пару раз переболел. Ездил на суды с температурой. А что будет с куда более заразным коронавирусом?»

Напомним, что до подписания контракта с «Ростовом» Мамаев более полугода провел за решеткой за участие в драках в центре Москвы в октябре 2018-го. Вместе с ним через «Бутырку» и колонию в Белгородской области прошел форвард «Зенита» Александр Кокорин, арендованный «Сочи».