Владимир Федотов: Не видел у Кокорина каких-то психологических проблем - Советский спорт
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06 апреля 2020 08:31Футбол

Владимир Федотов: Не видел у Кокорина каких-то психологических проблем

Главный тренер ФК «Сочи» Владимир Федотов рассказал о работе с Александром Кокориным.

- С первого дня демонстрировал профессионализм во всех аспектах работы. Было видно, что он по-хорошему заряжен на то, чтобы быстрее влиться в коллектив, понять наши требования, сыграться с партнерами по команде и начать приносить «Сочи» результат. Не видел у него каких-то психологических проблем. Физически он тоже был готов отлично, - приводят слова Федотова «Известия».

Ранее Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», прокомментировал слухи об интересе со стороны лондонского «Челси».

Отметим, что нападающий, выступающий на правах аренды за «Сочи», в четырех матчах весенней части чемпионата России забил три мяча и сделал две результативные передачи.

Добавим, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. РФС продлил паузу в футбольных соревнованиях до 31 мая.

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