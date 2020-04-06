Владимир Федотов: Надеюсь, к возобновлению сезона Рами залечит все свои болячки

- Мы знаем его уровень. Если он выйдет на него, то очень поможет «Сочи». Но для этого нужно, чтобы Адиль полностью восстановился от травмы. К сожалению, процесс затянулся. Он очень усердно занимался, чтобы быстрее вернуться в строй. Надеюсь, к возобновлению сезона он залечит все свои болячки, и мы увидим его в деле, - приводят слова Федотова «Известия».
Ранее Рами опроверг информацию о том, что он намерен покинуть «Сочи» в связи со вспышкой эпидемии коронавируса.
Напомним, что бывший защитник сборной Франции Рами 21 февраля оформил переход в «Сочи» после того, как расторг контракт с турецким «Фенербахче». Из-за травмы он не смог принять участие в весенних матчах команды Владимира Федотова.
Добавим, что 17 марта чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В турнире сыграно 22 тура из 30.
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