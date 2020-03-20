Рами опроверг слухи о том, что собирается покинуть «Сочи» из-за коронавируса - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра Хроники коронавируса. Что отменили из-за пандемии? Онлайн
20 марта 2020 19:28ФутболШарафудинов Виктор

Рами опроверг слухи о том, что собирается покинуть «Сочи» из-за коронавируса

Французский защитник пока еще успел сыграть ни одного матча за российский клуб.

В интервью пресс-службе ФК «Сочи» Адиль Рами опроверг, опубликованную некоторыми СМИ информацию о том, что он намерен завершить выступления или покинуть клуб РПЛ из-за коронавируса:

«Всем привет. Сейчас я спокоен и уравновешен, но этим утром меня возмутило поведение одного российского журналиста. Он, вероятно, претендует на то, что знает французский, но на самом деле ничего не понял из моего вчерашнего интервью для RMC Sport.

Он сказал сегодня, что Адиль Рами закончит свою карьеру в «Сочи» из-за коронавируса. Это не соответствует реальности! Я этого не говорил! Что я сказал вчера на самом деле? Я не могу вернуться во Францию, чтобы увидеть моих сыновей и мою семью, потому что боюсь застрять где-то из-за карантина или проблем с самолетами. Я предпочитаю оставаться здесь, чтобы переждать это трудное время, связанное со вспышкой коронавируса. И вернуться на поле, чтобы сыграть в футбол в составе «Сочи». Не знаю, что я должен думать об этом журналисте. Но, пожалуйста, сейчас, как мне кажется, не лучшее время, чтобы привлекать к себе внимание, обманом пытаться набрать больше просмотров и улучшить статистику.

Возможно, этот человек просто не понял верно мои слова. Но я лишь прошу о том, чтобы постараться быть немного добрее. Спасибо, ребята, простите за мой скромный английский. Я буду стараться держаться на позитиве и улыбаться. Это важнее.

Пожалуй, это все. Делайте то, что важно для вас. Не нужно, пожалуйста, переиначивать мои слова, думая о хайпе. Целую вас! Берегите себя!»

Напомним, что бывший защитник сборной Франции Рами 21 февраля оформил переход в «Сочи» после того, как расторг контракт с турецким «Фенербахче». Из-за травмы он не смог принять участие в весенних матчах команды Владимира Федотова.

17 марта чемпионат России был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В турнире сыграно 22 тура из 30.

А будет ли он человеком? Риторический вопрос о судьбе Андрея Аршавина Андрей Аршавин подал в суд на свою первую жену, мать троих его детей Юлию Барановскую (на вторую тоже подал в суд, но это уже другая история). 19.03.2020 17:30 Футбол Ключникова Анастасия
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Назло коронавирусу. Чемпионат мира в Монреале пройдет в срок и со зрителями Кроме юниорского ЧМ, прошедшего в Таллине, в последние дни было много разговоров о ЧМ «взрослом». Его старт запланирован на 18 марта. 10.03.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Рисует рукой, сломанной в 40 местах. Как восстанавливается разбившаяся в Лозанне русская фигуристка На реабилитацию Ольги Севостьяновой удалось собрать почти 75 тысяч евро. 18.03.2020 18:15 Фигурное катание Иванова Дарья
Крутой хоккейный челлендж с туалетной бумагой: КХЛ присоединится? Как проводят время карантина хоккеисты 20.03.2020 08:00 Хоккей Кузютина Елена
4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Куклиной не хватил сил на последний круг. Российские биатлонистки вновь без медалей Женский спринт в Финляндии может стать завершающим стартом в нынешнем розыгрыше Кубка мира по биатлону из-за коронавируса. 13.03.2020 20:00 Биатлон Иванова Дарья
Два четверных Акатьевой в Красноярске. Последний турнир зимнего сезона вышел о-го-го На всероссийской школьной Спартакиаде 12-летняя Софья Акатьева с оценками «взрослого» мирового топ-уровня обошла другую ученицу Этери Тутберидзе – Дарью Усачеву. 18.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Адью, мушкетер. Сегодня – последняя гонка Мартена Фуркада Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад объявил, что субботняя гонка преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти станет заключительной в его карьере. 14.03.2020 12:30 Биатлон Тигай Лев
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Новости
20:11 Лыжный спорт Александр Большунов: Перед Олимпиадой-2018 я не думал о том, под каким флагом буду стартовать
19:59 Футбол УЕФА может пересмотреть правила финансового Fair Play
19:58 Футбол Санчо признан лучшим игроком чемпионата Германии в феврале
19:47 Теннис Хачанов понабивал рулон туалетной бумаги, бросив вызов Медведеву, Дзюбе, Черышеву и Смолову (видео)
19:45 Футбол Агенты Лемара встречались с представителями «Манчестер Юнайтед»
19:31 Футбол Михаил Вартапетов: В коронавирусе вообще нет ничего страшного
19:31 Футбол «Эвертон» может приобрести Кальехона
19:28 Футбол Рами опроверг слухи о том, что собирается покинуть «Сочи» из-за коронавируса
19:16 Футбол Эмерик Лапорт: Будет очень неприятно, если «Ман Сити» не сможет играть в Лиге чемпионов
19:14 Футбол Чемпионат Европы в 2021 году все равно будет называться «Евро-2020»
19:08 Футбол «Барселона» установила ценник на Ракитича
19:05 Футбол «Милан» готов расстаться с Доннаруммой
19:02 Футбол The Independent: Сезон в АПЛ может быть доигран при пустых трибунах
18:41 Футбол «Барселона» включилась в гонку за Упамекано
18:41 Хоккей Источник: Знарок продлит контракт со «Спартаком»
18:29 Футбол Крыховяк стал лучшим игроком «Локомотива» в марте
18:13 Футбол Хуан Куадрадо: В команде все спокойны – Ругани и Матюиди стало намного лучше
18:05 Футбол Виктор Классон: В Краснодаре паники нет, все работают в штатном режиме
17:58 Футбол «Барселона» хочет снизить цену на Мартинеса
17:44 Футбол «Милан» видит в Милике замену Ибрагимовичу
В Кремле заявили, что цена на нефть ниже $25 – пока не катастрофа
Наличие основных продуктов проверили в торговых сетях Ижевска
Крупнейшую птицефабрику Оренбуржья «Уральский бройлер» выкупил миллиардер В. Наурузов
Парки, которые мы теряем: в Белгороде осталось очень мало зелёных зон
Губернатор и правительство Нижегородской области ограничили прием граждан
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика