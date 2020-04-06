«Манчестер Юнайтед» отказался от государственной поддержки и сам выплатит зарплату работникам клуба «Манчестер Юнайтед» не будет пользоваться деньгами налогоплательщиков, чтобы на время кризиса выплачивать зарплату сотрудникам клуба в полном объеме.

По информации Daily Mail, руководство «Манчестер Юнайтед» будет полностью выплачивать зарплату 900 сотрудникам без запроса на получение денег от правительства.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, руководство команды должно будет проинформировать персонал о своем решении на этой неделе. При этом предполагается, что в клубе изучают области добровольной работы, которые их сотрудники могут выполнять в связи с кризисом.

Ранее «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» подверглись критике за то, что использовали схему увольнения, согласно которой 80 процентов зарплаты выплачиваются из государственного бюджета, чтобы сохранить рабочие места в условиях кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

Напомним, что чемпионат Англии был приостановлен после 29 туров из 38. В начале апреля английская премьер-лига заявила, что возобновление соревнований переносится на неопределенный срок.

Ранее капитаны 20 клубов АПЛ провели совместную видеоконференцию с участием главных тренеров, руководства команд.