«Вулверхэмптон» готов расстаться с Траоре за 70 миллионов фунтов - Советский спорт
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06 апреля 2020 13:31Футбол

«Вулверхэмптон» готов расстаться с Траоре за 70 миллионов фунтов

Руководство «Вулверхэмптона» определилось с ценой за трансфер правого вингера команды Адама Траоре.

Как сообщает Football Insider, желающим приобрести 24-летнего форварда, придется заплатить 70 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что в переходе Траоре заинтересован «Ливерпуль».

Напомним, что Траоре перешел в «Вулверхэмптон» в августе 2018 года из «Мидлсбро» за 18 миллионов фунтов стерлингов. С тех пор нападающий провел 79 матчей за клуб и записал на свой счет семь забитых мячей и 13 голевых передач.

Действующий контракт нападающего рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 28,8 миллиона фунтов.

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