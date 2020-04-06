Дмитрий Комбаров постригся налысо (фото) Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров постригся налысо.

«Жду следующих», - подписал 33-летний полузащитник самарской команды фотографию, опубликованную в инстаграме,

Кроме этого, Комбаров бросил вызов своему брату Кириллу, голкиперу «Динамо» Антону Шунину, защитнику «Спартака-2» Роману Шишкину, хавбеку «Крыльев Советов» Дмитрию Кабутову, а также защитнику БК «Химки» Алексею Шведу.