«Реал» нацелился на Кейна

По информации Sport.es, президент мадридского клуба Флорентино Перес определил 26-летнего нападающего «Тоттенхэма» в качестве главной цели на предстоящее межсезонье.
Ранее стало известно, что руководство лондонского «Тоттенхэма» оценило нападающего Гарри Кейна в 200 млн фунтов стерлингов, надеясь удержать игрока в составе команды.
Отметим, что Кейн в январе травмировал бедро и с тех пор не выходил на поле. В текущем сезоне он провел 25 матчей, забив 17 голов и отдав две результативные передачи.
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