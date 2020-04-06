«Реал» нацелился на Кейна «Реал» в ближайшее трансферное окно предпримет попытку приобрести нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

По информации Sport.es, президент мадридского клуба Флорентино Перес определил 26-летнего нападающего «Тоттенхэма» в качестве главной цели на предстоящее межсезонье.

Ранее стало известно, что руководство лондонского «Тоттенхэма» оценило нападающего Гарри Кейна в 200 млн фунтов стерлингов, надеясь удержать игрока в составе команды.

Отметим, что Кейн в январе травмировал бедро и с тех пор не выходил на поле. В текущем сезоне он провел 25 матчей, забив 17 голов и отдав две результативные передачи.