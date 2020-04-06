Анатолий Мещеряков: В «Локомотиве» нет конфликта между руководством и командой Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков опроверг информацию о конфликте между игроками и руководством клуба.

- Конфликта из-за зарплат между руководством и командой нет. Кто-то просто хочет раскачать ситуацию, - приводит слова Мещеряков «РИА Новости».

Ранее несколько Telegram-каналов опубликовали информации, что предложение руководства «Локомотива» о снижении зарплат футболистам спровоцировало конфликт в команде.

Напомним, чемпионат в российской премьер-лиге был прерван после 22 туров. Исполком РФС заявил, что футбольный сезон в России возобновится не ранее 31 мая.

На текущий момент «Локомотив» делит с «Краснодаром» второе и третье места в турнирной таблице. Обе команды набрали по 41 очку. В 2020 году железнодорожники сыграли вничью с «Зенитом» (0:0), а также обыграли «Ахмат» (1:0) и «Ростов» (3:1).