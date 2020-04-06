Йордан Осорио: Непривычно целыми днями сидеть дома без футбола

- Просыпаюсь около 10 утра, завтракаю, потом тренируюсь. Все остальное время посвящено семье - мы смотрим фильмы или сериалы, играем с дочкой, вместе готовим.
Тяжело ли тренироваться дома? Есть такое. В основном из-за ограниченного пространства. Но всегда работаю на полную независимо от условий.
Что нравится в этом карантинном режиме? Только то, что можно много времени посвятить семье, особенно в такой непростой период. А так, конечно, непривычно целыми днями сидеть дома без футбола, не ездить на базу и стадион, - приводит слова защитника пресс-служба «Зенита».
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что клуб договорился о снижении зарплат футболистов.
Напомним, чемпионат в российской премьер-лиге был прерван после 22 туров. Исполком РФС заявил, что футбольный сезон в России возобновится не ранее 31 мая.
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