Александр Медведев: Договорились с игроками о снижении зарплаты в апреле и мае на 50 процентов

- Мы договорились с игроками о снижении зарплаты в апреле и мае на 50%, - передает слова Медведева ТАСС.
Напомним, чемпионат в российской премьер-лиге был прерван после 22 туров. Исполком РФС заявил, что футбольный сезон в России возобновится не ранее 31 мая.
На текущий момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, опережая идущие на втором и третьем местах «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.
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