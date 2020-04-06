Александр Медведев: Договорились с игроками о снижении зарплаты в апреле и мае на 50 процентов - Советский спорт
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06 апреля 2020 14:25Футбол

Александр Медведев: Договорились с игроками о снижении зарплаты в апреле и мае на 50 процентов

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что клуб договорился о снижении зарплат футболистов.

- Мы договорились с игроками о снижении зарплаты в апреле и мае на 50%, - передает слова Медведева ТАСС.

Напомним, чемпионат в российской премьер-лиге был прерван после 22 туров. Исполком РФС заявил, что футбольный сезон в России возобновится не ранее 31 мая.

На текущий момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, опережая идущие на втором и третьем местах «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.

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