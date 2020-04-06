Жена Семака педложила ввести в России монархию Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита», сделала неожиданное заявление.

Во время прямого эфира в инстаграме блогера и бывшей певицы Саши Зверевой речь зашла о следующих президентских выборах в России и США. Анна Семак заявила следующее: «Думаю, Владимира Владимировича пора выдвигать на царство, а то у британских монархов есть свои традиции, а у нас они утрачены. Считаю, срок Путина закончится так же логично, как заканчивается человеческий цикл. Что касается Трампа, то мне кажется, все-таки нет».

Напомним, что Анна и Сергей Семак вместе воспитывают восьмерых детей. Сегодня главный тренер «Зенита» узнал о том, что на ближайшие два месяца зарплаты в питерском клубе урежут вдвое.