«Вест Хэм» собирается приобрести Алексиса Санчеса Чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне выступает за «Интер» на правах аренды.

Британская газета The Sun сообщает, что лондонский «Вест Хэм» собирается приобрести 31-летнего нападающего Алексиса Санчеса.

Чилиец в нынешнем сезоне выступает в Италии за «Интер», но права на него по-прежнему принадлежат «Манчестер Юнайтед». Миланский клуб не собирается выкупать трансфер Санчеса, однако и «МЮ» он не нужен из-за высокой зарплаты (около 500 тысяч фунтов в неделю).

Приобрести футболиста намерен «Вест Хэм». «Молотобойцы» уже ведут переговоры с агентом футболиста Фернандо Феличевичем, однако просят Санчеса согласится на более скромные условия.

В 15 матчах за «Интер» с учетом всех турниров Санчес забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи. В январе 2018 года «Юнайтед» приобрел форварда у лондонского «Арсенала» за 34 млн евро. Его нынешняя трансферная стоимость оценивается в 20 млн.