«ПСЖ» собирается выкупить трансфер Икарди у «Интера» Рыночная стоимость аргентинского нападающего оценивается в 75 миллионов евро.

Итальянское издание Corriere dello Sport сообщает о том, что «Пари Сен-Жермен» после завершения нынешнего сезона собирается приобрести права на 27-летнего аргентинского форварда Мауро Икарди, который выступает за парижскую команду на правах аренды.

В начале сентября прошлого года «ПСЖ» арендовал Икарди у миланского «Интера» на один сезон с правом выкупа. До паузы в соревнованиях Мауро сыграл за парижан 31 матч с учетом всех турниров, забив 20 голов и сделав 4 результативные передачи.