Полузащитник «Локомотива» Рыбус ведет переговоры с клубом из Стамбула - Советский спорт
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07 апреля 2020 16:05ФутболШарафудинов Виктор

Полузащитник «Локомотива» Рыбус ведет переговоры с клубом из Стамбула

Кто конкретно претендует на игрока сборной Польши, пока неизвестно.

Агент полузащитника московского «Локомотива» Мацея Рыбуся Мариуш Пекарски заявил о том, что его клиент может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

«Я провел встречу с руководством одного очень хорошего европейского клуба, – заявил Пекарски в интервью Sport.pl – Мы начали переговоры, но потом процесс остановился. Могу только сказать, что речь идет о команде из Стамбула. Пандемия коронавируса сорвала наши планы».

Тем не менее, 30-летний поляк все еще может переехать в Турцию.

В данный момент в турецкой Суперлиге выступают пять стамбульских клубов «Истанбул Башакшехир», «Галатасарай», «Бешикташ», «Фенербахче» и «Касымпаша».

«Истанбул Башакшехир» занимает второе место после 26 туров, набрав 53 очка и уступая по дополнительным показателям «Трабзонспору». «Галатасарай» идет на третьей позиции, имея 50 очков.

Рыбус перешел в «Локомотив» из французского «Лиона» в июле 2017 года 1,75 млн евро. В нынешнем сезоне на счету поляка 14 матчей и 4 результативных передачи в РПЛ.

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