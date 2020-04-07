Гиггз не включил Роналду в символическую сборную «Манчестер Юнайтед» Ранее бывший наставник «красных дьяволов» Алекс Фергюсон заявил, что португалец является лучшим футболистом в истории англичан.

Бывший капитан и полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз специально для клубной пресс-службы составил символическую сборную, состоящую из футболистов, выступавших вместе с ним на «Олд Траффорд».

Примечательно, что главный тренер сборной Уэльса не включил в список форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Вратарь: Петр Шмейхель;

Защитники: Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр, Денис Ирвин;

Полузащитники: Рой Кин, Ники Батт, Пол Скоулз, Дэвид Бекхэм;

Нападающие: Уле Гуннар Сульшер, Уэйн Руни.

Напомним, Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. За это время он провел 292 матча, забил 118 голов и отдал 69 голевых передач. В его активе 9 трофеев, в том числе три титула АПЛ и трофей Лиги чемпионов.