Слуцкий – Игнатьеву: Дальнобойщик-лох и нарушитель карантина (фото) Специалист прокомментировал запись игрока в соцсети.

Форвард казанского «Рубина» Иван Игнатьев во время пандемии коронавируса покинул столицу Татарстана и отправился в Ростов ради своей девушки Арины Осиновой.

Таким образом, 21-летний футболист преодолел на своем автомобиле более 1500 км и выложил соответствующий пост в своем Instagram.

«Дальнобойщик Иван», – подписал фотографию нападающий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan Ignatev (@ignatev1013) 7 Апр 2020 в 4:05 PDT

«Дальнобойщик-лох и злостный нарушитель карантина», – прокомментировал запись Слуцкий.

Ранее стало известно, что чемпионат России был приостановлен по решению РФС до 31 мая.