«Спартак» – Селихову: Ждем тебя на поле, Саша (видео) Столичный клуб поздравил игрока с 26-летием.

Московский «Спартак» поздравил с днем рождения вратаря красно-белых Александра Селихова. Сегодня, 7 апреля ему исполнилось 26 лет.

В официальном Instagram-аккаунте клуба выложили видео с лучшими сейвами голкипера, подписав его так: «Лучшие сейвы сегодняшнего именинника. Ждем тебя на поле, Саша».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от FC S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) 7 Апр 2020 в 8:37 PDT

Напомним, Селхиов выступает в «Спартаке» с января 2017 года, однако, в текущем сезоне он не принял участие ни в одном матче.