«Ювентус» поставил условия «Барселоне» по трансферу Бернардески Об этом сообщает Calciomercato.

Форвард «Ювентуса» Федерико Бернардески может покинуть Турин в летнее межсезонье.

Согласно источнику, 26-летний итальянец недоволен количеством игровой практики и готов рассмотреть предложения от других клубов.

Отмечается, что в его услугах заинтересована «Барселона». Каталонцы уже вышли на связь с руководством «старой синьоры». Сообщается, что «Юве» готов расстаться с нападающим, если сине-гранатовые отправят в обратном направлении полузащитника Ивана Ракитича, а также защитника Самюэля Юмтити.

Что касается Бернардески, то в текущем сезоне он провел 24 матча, забил один гол и отдал один голевой пас.