Зидан по-прежнему надеется на приглашение Мбаппе Об этом сообщает итальянский журналист Никола Скира.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе является главной целью мадридского «Реала» на летнее межсезонье.

По его информации, инициатором сделки выступает главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан, который хотел пригласить игрока летом 2019 года.

Отмечается, что чемпион Франции не намерен продавать своего лидера и хочет сделать его самым высокооплачиваемым игроком мира, предложив контракт до 2025 года.

В текущем сезоне 21-летний Мбаппе провел 33 матча, забил 30 голов и отдал 17 голевых передач.