Роман Асхабадзе: В футбольном мире Карпин – человек-скала На данный момент специалист тренирует «Ростов».

Бывший гендиректор московского «Спартака» Роман Асхабадзе высказался о работе с Валерием Карпиным, отметив его профессиональные качества.

«Конечно, из всех тренеров «Спартака» комфортнее всего мне было с Валерием Карпиным. Когда он еще сам являлся гендиректором, оценил мои знания, работоспособность, сделал меня заместителем.

В футбольном мире Валерий Георгиевич – человек-скала. И он сам себя сделал как управленец. В этом мы во многом похожи», – цитирует Асхабадзе «Большой спорт».

Добавим, что в качестве тренера Карпин дважды выигрывал со «Спартаком» серебро чемпионата России.