Вадим Евсеев: Своих слов после матча с Уэльсом не стыжусь, я такой, какой есть - Советский спорт
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08 апреля 2020 16:19Футбол

Вадим Евсеев: Своих слов после матча с Уэльсом не стыжусь, я такой, какой есть

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями от стыкового матча Евро-2004 между Россией и Уэльсом.

- Я тренер, работаю не первый год. Но только могу догадываться, под каким напряжением был тогда Ярцев. На кону стояла не только путевка на Евро-2004. Вся его карьера была на кону. Выиграл - герой. Проиграл - ....

Своих слов после матча не стыжусь. Что было, то было. Я такой, какой есть, - написал Евсеев в своем инстаграм.

Напомним, что ответная встреча отборочного турнира на Евро-2004 состоялась на стадионе «Милленниум» в Кардиффе 19 ноября 2003. Единственный мяч в этой встрече на 22-й мнуте заби Евсеев. Российская команда одержав победу в этой игре, по сумме двух встреч (0:0, 1:0) обеспечила себе путевку на чемпионат Европы в Португалии.

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Когда я увидел Георгия Александровича, просто застыл. Таня потом сказала: давно тебя таким не видела. Взяла телефон, сняла на память. Не знал, что Матч покажет сегодня игру с Уэльсом. Сделал все утренние дела, было время перед обедом, вот я и сел у телевизора. Включил и словно попал в прошлое. Я тренер, работаю не первый год. Но только могу догадываться, под каким напряжением был тогда Ярцев. На кону стояла не только путевка на Евро-2004. Вся его карьера была на кону. Выиграл - герой. Проиграл - .... До сих пор не могу без эмоций видеть фото Полины в больнице. Я был в сборной, тренировался, играл, мог отвлечься от мыслей, а Таня была с дочкой и весь ее мир сжался до размеров палаты. Игру она, разумеется, не смотрела. Тогда это был ещё другой мир, с другими возможностями интернета... Время может убежать вперёд, на целые годы. И вдруг случайность отбрасывает тебя назад, в прошлое. Сразу вспомнил стадион, запах травы на поле, крики болельщиков. Свой гол, единственный за сборную, видел много раз. Но все равно подскочил, разве что руки не вскинул. Те эмоции улеглись, но не исчезли. Своих слов после матча не стыжусь. Что было, то было. Я такой, какой есть. И что именно имел ввиду, не знаю до сих пор. Это был крик тем обстоятельствам жизни. #сборнаяроссиипофутболу #фкуфа #евсеев #премьерлига

Публикация от Evseev (@vadimevseev16)

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