Вадим Евсеев: Своих слов после матча с Уэльсом не стыжусь, я такой, какой есть
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился воспоминаниями от стыкового матча Евро-2004 между Россией и Уэльсом.
- Я тренер, работаю не первый год. Но только могу догадываться, под каким напряжением был тогда Ярцев. На кону стояла не только путевка на Евро-2004. Вся его карьера была на кону. Выиграл - герой. Проиграл - ....
Своих слов после матча не стыжусь. Что было, то было. Я такой, какой есть, - написал Евсеев в своем инстаграм.
Напомним, что ответная встреча отборочного турнира на Евро-2004 состоялась на стадионе «Милленниум» в Кардиффе 19 ноября 2003. Единственный мяч в этой встрече на 22-й мнуте заби Евсеев. Российская команда одержав победу в этой игре, по сумме двух встреч (0:0, 1:0) обеспечила себе путевку на чемпионат Европы в Португалии.
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