Марко Ройс: Санчо должен остаться в Дортмунде еще на год Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс считает, что вингер команды Джейдон Санчо должен остаться в клубе еще на пару лет.

- Он должен остаться в Дортмунде еще на год, может быть, на два. На мой взгляд, в настоящее время для него нет ничего лучше. Тогда он может сделать действительно большой шаг. Как еще более совершенный игрок, который может продолжать развиваться вместе с нами имея постоянное место в команде, - приводит слова Ройса Goal.com.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» предложил 20-летнему полузащитнику дортмундской «Боруссии» контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю, а также предоставить ему футболку с номером «7», под которым играли Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.