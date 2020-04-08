Марко Ройс: Санчо должен остаться в Дортмунде еще на год - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
08 апреля 2020 16:37Футбол

Марко Ройс: Санчо должен остаться в Дортмунде еще на год

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс считает, что вингер команды Джейдон Санчо должен остаться в клубе еще на пару лет.

- Он должен остаться в Дортмунде еще на год, может быть, на два. На мой взгляд, в настоящее время для него нет ничего лучше. Тогда он может сделать действительно большой шаг. Как еще более совершенный игрок, который может продолжать развиваться вместе с нами имея постоянное место в команде, - приводит слова Ройса Goal.com.

Ранее стало известно, что «Манчестер Юнайтед» предложил 20-летнему полузащитнику дортмундской «Боруссии» контракт с зарплатой в 400 тысяч фунтов в неделю, а также предоставить ему футболку с номером «7», под которым играли Эрик Кантона, Дэвид Бекхэм и Криштиану Роналду.

Фанатов Загитовой и Медведевой вирус не испугал. Обзор событий недели Чемпионат мира в Монреале отменен, международный сезон завершен. Однако на катках России жизнь идет своим чередом, соревнования и шоу продолжаются. 16.03.2020 17:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Евгения Медведева: У меня нет возможности находиться дома Евгения Медведева: Я привыкла жить в Канаде и чувствую, что жизнь налаживается Загитова призвала всех россиян оставаться дома (видео)
Обнулившийся Смолов. Почему футболисты так часто остаются инфантильными мальчиками?   Есть такой формат «Спорт глазами женщины». 07.04.2020 22:11 Футбол Лукачи Анастасия
Ищите женщину. Кто все-таки побил рекорд Роналду (видео) Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду на карантине бросил вызов миру, запустив весьма непростой челлендж. Получилось гораздо веселее, чем с туалетной бумагой. 07.04.2020 11:30 Футбол Безъязычный Алексей
Александр Тихонов: Вывод из Правления СБР? Гнать поганой метлой Драчева и его команду Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу состоявшегося вчера Правления Союза биатлонистов России. 08.04.2020 17:18 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: Думаю, Минспорта не будет больше финансировать СБР Источник: Исполнительный директор СБР Голиков временно отстранен от работы Губерниев – о ситуации в СБР: Конфликт исчерпан, конференции не будет
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей
Екатерина Боброва: И тогда Жулин влепил мне пощечину…(видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва, еще до введения карантина, посетила пресс-центр «Советского сорта». Сегодня мы публикуем вторую часть разговора. 07.04.2020 13:00 Фигурное катание Волохов Юрий, Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
Не будет даже Хабиба. Бой Нурмагомедов – Фергюсон на грани срыва «Советский спорт» о новом повороте в истории поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. 29.03.2020 16:00 ММА Усачев Владислав
Юрий Лодыгин: 14 дней не могу выходить из дома, полиция записала адрес, телефон Вратарь «Арсенала» ответил на вопросы болельщиков в инстаграме тульского клуба. Вот некоторые фрагменты. 06.04.2020 21:00 Футбол Григорьевская Юлия
Новости
17:21 Легкая атлетика Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет с 15 по 24 июля 2022 года
17:01 Футбол Алексей Спиридонов: Если в РПЛ решат не доигрывать сезон, то нет смысла определять чемпиона
16:53 Футбол Роберто Манчини: Надеемся, что к Евро Балотелли будет готов на все сто процентов
16:37 Футбол Марко Ройс: Санчо должен остаться в Дортмунде еще на год
16:19 Футбол Вадим Евсеев: Своих слов после матча с Уэльсом не стыжусь, я такой, какой есть
16:13 Биатлон Александр Тихонов: Думаю, Минспорта не будет больше финансировать СБР
16:09 Биатлон Александр Тихонов: На счету СБР ноль рублей, куча долгов - полная финансовая задница
16:04 Футбол Роман Орещук: Доиграть сезон в Краснодарском крае - неплохая идея
15:48 Футбол СМИ: Переход Бухарова в иранский клуб сорвался из-за коронавируса
15:40 Футбол Роман Асхабадзе: В футбольном мире Карпин – человек-скала
15:20 Биатлон Хованцев – об участии Логинова на ОИ-2022: Он не один. Йохауг тоже отбывала наказание
15:09 Футбол Агент Озила порекомендовал футболистам АПЛ отказаться от понижения зарплат
14:51 Бокс Александр Поветкин: Усик может устроить переполох в тяжелом весе
14:32 Футбол Смольников получил три предложения из России, одно из Турции и два из Бельгии
14:15 Футбол Источник: Шюррле не собирается переходить в «Бешикташ»
13:55 Футбол Защитник «ПСЖ» Курзава дал согласие на трансфер в «Барселону»
13:55 Футбол Вячеслав Чанов: Никогда не видел у Акинфеева желания уехать за границу
13:34 Биатлон Логинов – о карантине: Может быть сложно, но эти ситуации закаляют
13:18 ММА Алексей Олейник: Лучший тяжеловес в истории? А я могу назвать Олейника?
12:57 Футбол Бывший защитник «Ливерпуля» Риисе попал в ДТП и находится в больнице
82-year-old historian Nazarov was beaten in a line for medical face masks in the capital's pharmacy
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Фитнес-коврик и бутылки вместо гантелей: как не потерять форму на самоизоляции
За последние сутки в Волгограде нет новых случаев заражения коронавирусом
Путин назначил допвыплаты для врачей, работающих с зараженными коронавирусом
Вице-президент федерации Москвы Дмитрий Ходанович: Джиу-джитсу на подъеме!
Путин рассказал, как тренер по дзюдо повлиял на его судьбу
«Я проплакала весь фильм». В Москве прошла премьера картины про Льва Яшина
Футболист Ибрагимович может перейти в шведский клуб «Хаммарбю»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика