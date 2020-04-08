Алексей Спиридонов: Если в РПЛ решат не доигрывать сезон, то нет смысла определять чемпиона Доигровщик «Урала» Алексей Спиридонов поделился мнением о возможно досрочном завершении чемпионата России по футболу.

- Я бы решил так: в этом сезоне без медалей, чтобы Дзюба не получил медаль. Просто если решат не доигрывать чемпионат России, остановившись на 22 турах, то нет смысла определять чемпиона, - приводит слова Спиридонова «РИА Новости».

Напомним, что РФС продлил запрет на проведение футбольных соревнований в стране до 31 мая. На текущий момент турнирную таблицу российской премьер-лиги возглавляет «Зенит», опережая идущие на втором и третьем местах «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.