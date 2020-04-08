«Манчестер Юнайтед» начал переговоры о трансфере Милинковича-Савича «Манчестер Юнайтед» начал переговоры о переходе атакующего полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

Как сообщает Foot Mercato, «манкунианцы» рассматривают кандидатуру сербского нападающего в качестве замены французу Полю Погба, который имеет сразу несколько предложений от ведущих клубов Европы.

Ранее сообщалось, что «Лацио» готов продать Милинковича-Савича за 120 миллионов евро.

Добавим, что Милинкович-Савич выступает за «Лацио» с 2014 года. В текущем сезоне 25-летний полузащитник провел за клуб 31 матч, забил пять голов и сделал семь результативных передач.