Шандор Варга: Мне кажется, что ни один игрок РПЛ не перерос чемпионат России Футбольный агент Шандор Варга считает, что в чемпионате России нет игроков, которые соответствовали бы уровню ведущих клубов Европы.

- Мне кажется, что ни один игрок не перерос чемпионат России. Те же Миранчуки - хорошие футболисты. Но в «Барселону», «Реал», «Ювентус» и другие равные уровню команды их не позовут - они просто не потянут. А в средние команды переходить не вижу смысла. Уровень РПЛ сейчас довольно высокий. Но все равно не вижу ни одного футболиста, которому срочно необходимо уезжать, - приводит слова Варги Sport24.ru.

Ранее Варга рассказал об интересе «Кристал Пэлас» к форварду ЦСКА Федору Чалову.

Напомним, что РФС продлил запрет на проведение футбольных соревнований в стране до 31 мая. На текущий момент турнирную таблицу российской премьер-лиги возглавляет «Зенит», опережая идущие на втором и третьем местах «Локомотив» и «Краснодар» на девять очков.