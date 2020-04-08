Антон Шунин: Доиграть чемпионат было бы справедливым решением Голкипер «Динамо» Антон Шунин считает, что было бы справедливо доиграть чемпионат.

- Конечно, доиграть чемпионат было бы справедливым решением. Другой вопрос, как это сделать. Это сложно, но об этом должны думать не мы. Наше дело успеть подготовиться и выйти в хорошей форме играть. Пострадает ли от этого зрелищность футбола? Возможно, я не знаю, потому мы еще не уходили на такой долгий срок в паузу.

Разница между тем, не тренироваться месяц или два - несущественна. Но если это все продлится три-четыре месяца, то форму набрать будет сложнее. Но самое важное на сегодня - это определиться со сроками, - рассказал Шунин в эфире YouTube-канала «Динамо».

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая. После 22 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков и расположилось на шестой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.