Сергей Паршивлюк: Главное, доиграть сезон при любой возможности Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк не видит проблемы в том, что между сезонами, возможно, не будет паузы, а футболисты лишаться отпуска.

- Главное, доиграть сезон при любых возможностях. Потому что останавливать его сейчас, значит ни чемпиона назвать, ни места распределить. Поэтому нужно доигрывать, неважно, со зрителями или без. Это не нам уже решать. Думаю, что ничего страшного не произойдет с футболистами, мы и так нормально отдыхаем, - рассказал Паршивлюк в эфире YouTube-канала «Динамо».

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая. После 22 туров чемпионата России «Динамо» набрало 30 очков и расположилось на шестой строчке в турнирной таблице российской премьер-лиги.