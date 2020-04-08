Айртон выставил футболку «Спартака» на аукцион (фото) - Советский спорт
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08 апреля 2020 20:58Футбол

Айртон выставил футболку «Спартака» на аукцион (фото)

Защитник «Спартака» Айртон Лукас выставил на аукцион свою футболку, с целью пожертвовать вырученные средства на борьбу с пандемией.

«Я хотел бы помочь тем, кто больше всего нуждается во время этой пандемии коронавируса. Эта футболка будет выставлена на аукцион. И все доходы от пожертвований пойдут в учреждения, занимающиеся снижением воздействия Covid-19 на наше общество», - написал Айртон в своем инстаграм.

Добавим, что в настоящее время в мире зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 83 тысяч человек скончались.

Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.

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