Айртон выставил футболку «Спартака» на аукцион (фото)

«Я хотел бы помочь тем, кто больше всего нуждается во время этой пандемии коронавируса. Эта футболка будет выставлена на аукцион. И все доходы от пожертвований пойдут в учреждения, занимающиеся снижением воздействия Covid-19 на наше общество», - написал Айртон в своем инстаграм.
Добавим, что в настоящее время в мире зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусом, более 83 тысяч человек скончались.
Напомним, что чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров. Позже РФС продлил паузу в соревнованиях до 31 мая.
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