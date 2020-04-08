Футболисты и баскетболисты «Реала» согласились на сокращение зарплат

«Игроки и тренеры первых футбольных и баскетбольных команд «Реала» вместе с руководителями различных направлений клуба добровольно согласились снизить зарплаты за этот год на 10 – 20 процентов.
Это решение позволяет избежать серьезных финансовых мер, которые повлияют на остальных работников клуба, а также способствует достижению экономических целей команд в связи с уменьшением дохода, который они испытывают в эти месяцы из-за приостановки соревнований и прекращение значительной части своей коммерческой деятельности», - говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о текущем положении в испанском футболе, отметив, что лига рассматривает сразу несколько сценариев возобновления чемпионата: 28 мая, 6 июня или 28 июня. Также функционер заявил, что в случае досрочного прекращения сезона в испанской примере, клубы потеряют примерно один миллиард евро.
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