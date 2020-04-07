Чемпионат Испании могут возобновить 28 мая Он был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о текущем положении в испанском футболе. В частности, он рассказал, когда организация может возобновить сезон, а также поведал, как пандемия коронавируса ударит по отечественным клубам.

«На данный момент мы рассматриваем несколько сценариев: 28 мая, 6 июня или 28 июня. Это все, что я могу сказать вам. Мы ожидаем решения властей.

Впрочем, если ситуация не изменится, то испанские клубы потеряют примерно один миллиард евро. В случае, если матчи возобновят при пустых трибунах, – 300 млн евро, а если болельщиков вернут на стадионы – 150 млн евро», – заявил функционер для ВВС.