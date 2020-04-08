Гендиректор бундеслиги: Трансферный рынок рухнет, а некоторые агенты осознают, что им надо работать Генеральный директор бундеслиги Кристиан Зайферт рассказал, как пандемия коронавируса повлияет на ближайшее трансферное окно.

- Мы являемся частью культуры страны, люди жаждут вернуть небольшой кусочек нормальной жизни. Это означает, что бундеслига снова должна играть. Поэтому мы должны сыграть свою роль здесь - поддерживать правительство и говорить с ним о том, когда мы сможем вновь проводить матчи.

Текущая ситуация будет иметь серьезные последствия для рынка трансферов. В краткосрочной перспективе я бы сказал, что трансферного рынка предстоящим летом не будет, он рухнет. Некоторые агенты внезапно осознают, что им придется много работать. Ну или, по крайней мере, начать работать, а отдельные лиги поймут, что деньги - это не то, что автоматически сваливается на вас с неба каждый месяц, - передает слова Зайферта The New York Times.

Накануне стало известно, что Немецкий футбольный союз (DFB) планирует доиграть оставшееся матчи бундеслиги без зрителей. При этом отмечалось, что во время каждой встрече на арене будет находиться не более 239 человек, в том числе футболисты, работники стадиона, болбои, врачи и сотрудники полиции, еще 36 мест получат сотрудники телевизионных компаний, а 30 квот распределят между представителями остальных СМИ.

Добавим, что ранее сообщалось о том, что чемпионат Германии может быть возобновлен в конце мая.