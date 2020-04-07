СМИ: В Германии планируют доиграть футбольный сезон без зрителей Об этом сообщает авторитетное издание Bild.

Немецкий футбольный союз (DFB) работает над возобновлением сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Согласно источнику, в организации хотят доиграть оставшееся матчи без зрителей. Отмечается, что в момент каждой встречи на арене будут находиться не более 239 человек, в том числе футболисты, работники стадиона, болбои, врачи и сотрудники полиции.

Также сообщается, что телевизионщики получат 36 квот. Еще 30 мест достанутся представителям СМИ.

Ранее сообщалось, что немецкая бундеслига может возобновить сезон в конце мая.