СМИ: В Германии планируют доиграть футбольный сезон без зрителей

Немецкий футбольный союз (DFB) работает над возобновлением сезона, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
Согласно источнику, в организации хотят доиграть оставшееся матчи без зрителей. Отмечается, что в момент каждой встречи на арене будут находиться не более 239 человек, в том числе футболисты, работники стадиона, болбои, врачи и сотрудники полиции.
Также сообщается, что телевизионщики получат 36 квот. Еще 30 мест достанутся представителям СМИ.
Ранее сообщалось, что немецкая бундеслига может возобновить сезон в конце мая.
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