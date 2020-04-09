Павел Худяков: Если сезон будет доигран, «Тамбов» по спортивному принципу сохранит место в РПЛ Гендиректор тамбовского клуба рассказал о том, как обсуждают варианты завершения чемпионата-2019/20.

Генеральный директор ФК «Тамбов» Павел Худяков рассказал о том, как проходило первое дистанционное собрание клубов российской премьер-лиги.

- Нормально пообщались, поговорили, – рассказал Худяков в интервью «Известиям». – Есть, конечно, свои нюансы. Например, когда кто-то один говорит, остальные обязательно должны молчать. Но с учетом того, что сейчас происходит, это отличный вариант проведения общего собрания. Все, что нужно, мы обсудили.

- Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что он и руководители еще нескольких клубов выступили за досрочное завершение сезона. Какую позицию занял «Тамбов»?

- Конечно, если сезон сейчас закончится, это будет фурор для нас. 11-е место в дебютном сезоне в РПЛ – хороший результат. Но мы не против и доиграть. Главное, чтобы все было в нормальных условиях, чтобы матчи проходили при зрителях. Уверен, если сезон будет полностью доигран, мы по спортивному принципу сохраним место в премьер-лиге.

- Вы сказали о зрителях, но есть ли вероятность завершения сезона при пустых трибунах?

- Да, это проговаривалось. Один из вариантов, что придется играть без зрителей. У лиги есть телевизионный контракт, и его обязательно нужно выполнять. Поэтому был разговор о возможном продолжении сезона при пустых трибунах. Или хотя бы проведения таким образом части туров.

Дебютант РПЛ «Тамбов» после 22 туров занимает 11-е место, набрав 25 очков.