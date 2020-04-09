Байрамян и Чернов на четыре с половиной года продлили контракты с «Ростовом» Команда Карпина занимает четвертое место в РПЛ.

Официальный сайт футбольного клуба «Ростов» сообщил о том, что 28-летний полузащитник Хорен Байрамян и 27-летний защитник Евгений Чернов продлили контракты на 4 с половиной года.

Байрамян вернулся в «Ростов» летом прошлого года после годичной аренды в казанский «Рубин». В текущем сезоне Хорен забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 20 матчах РПЛ.

Чернов перешел в «Ростов» из «Зенита» в феврале 2019-го на правах свободного агента. В нынешнем чемпионате Евгений вышел в стартовом составе во всех 22 матчах и четырежды помог отличиться товарищам по команде.