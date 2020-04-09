Четверо футболистов «Крыльев Советов», включая Рыжикова, не согласились на понижение зарплаты

Четверо игроков «Крыльев Советов» голкипер Сергей Рыжиков, защитники Никита Чичерин и Мехди Зеффан, а также полузащитник Сафаа Хади не согласились на 40-процентное понижение зарплаты на время паузы в чемпионате России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил Sport24.ru
У россиян Рыжикова и Чичерина заканчиваются контракты. Они готовы обсудить понижение зарплаты, но на других условиях. Что касается, алжирца Зеффана и хавбека сборной Ирака Хади, то они взяли время на то, чтобы обдумать предложение клуба. Переговоры продолжаются.
«Крылья Советов» после 22 туров занимают предпоследнее 15-е место, набрав 22 очка.
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