Четверо футболистов «Крыльев Советов», включая Рыжикова, не согласились на понижение зарплаты Самарский клуб предлагает сократить выплаты по контрактам на 40 процентов.

Четверо игроков «Крыльев Советов» голкипер Сергей Рыжиков, защитники Никита Чичерин и Мехди Зеффан, а также полузащитник Сафаа Хади не согласились на 40-процентное понижение зарплаты на время паузы в чемпионате России из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил Sport24.ru

У россиян Рыжикова и Чичерина заканчиваются контракты. Они готовы обсудить понижение зарплаты, но на других условиях. Что касается, алжирца Зеффана и хавбека сборной Ирака Хади, то они взяли время на то, чтобы обдумать предложение клуба. Переговоры продолжаются.

«Крылья Советов» после 22 туров занимают предпоследнее 15-е место, набрав 22 очка.