Павлюченко – о визите Федуна на базу «Спартака»: 5-6 машин, люди в масках, думал, убивать приехали

«За пять лет в «Спартаке» видел Федуна три раза, - вспомнил Павлюченко во время прямого эфира в инстаграме «Чемпионата». - Дважды он приезжал на базу. Помню, выглядываю в окно, 5-6 машин с мигалками, люди в масках и с автоматами, человек 15. Думал, нас убивать приехали... Потом вышел Федун. Общался с командой после длительной серии поражений. Пихал». «Еще однажды он в раздевалку зашел, - продолжил экс-форвард «Спартака». - Больше никогда его не видел. И ни разу с Федуном один на один не общался».
По словам Павлюченко, когда ему довелось лично встретиться в Лондоне с президентом «Тоттенхэма», все было обставлено иначе. Тот приехал домой к россиянину на своем автомобиле, без группы сопровождения.
Напомним, что Павлюченко выступал за «Спартак» в 2003 - 2008 годах, а за «Тоттенхэм» - в 2008 - 2012-м. Профессиональную карьеру бронзовый призер Евро-2008 завершил в 2017 году.
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