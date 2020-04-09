Лаббадия станет новым тренером «Герты»

В ближайшие несколько дней на должность главного тренера берлинской «Герты» будет назначен 54-летний Бруно Лаббадия. Об этом сообщает Kicker.
Специалист, ранее тренировавший «Байер», «Гамбург», «Штутгарт» и «Вольфсбург», сменит 40-летнего Александра Нури.
Напомним, что «Герта» начинала сезон под руководством хорвата Анте Човича, который был уволен 27 ноября. Следующим главным тренером стал Юрген Клинсманн, в прошлом возглавлявший сборные Германии и США.
Чемпион мира 1990 года неожиданно подал в отставку уже 11 февраля из-за разногласий с руководством клубом. Под руководством Клинсманна «Герта» успела сыграть лишь 10 матчей. С тех пор обязанности тренера временно исполнял Нури.
Лучшие результаты в тренерской карьере Лаббадии – финиш на шестом месте в первой бундеслиге со «Штутгартом» и «Вольфсбургом» соответственно в сезонах-2011/12 и 2018/19.
«Герта» после 25 туров занимает 13-е место, набрав 28 очков.
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