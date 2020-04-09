Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Сегодня 9 апреля ФИФА обнародовала обновленный рейтинг мужских национальных сборных.
Первое место сохранила сборная Бельгии, имея 1765 очков. Команда России по-прежнему занимает 38-ю строчку (1470 очков).
Поскольку из-за пандемии коронавируса большинство мартовских матчей сборных не состоялись, рейтинг ФИФА практически не претерпел изменения. 87-я команда мира сборная Белоруссии набрала 3 очка, а сборная Узбекистана потеряла 3 очка, сохранив 85-ю позицию. Сборная Южного Судана поднялась со 169-го места на 168-е.
Рейтинг ФИФА
1. Бельгия (1765 очков)
2. Франция (1733)
3. Бразилия (1712)
4. Англия (1661)
5. Уругвай (1645)
6. Хорватия (1642)
7. Португалия (1639)
8. Испания (1636)
9. Аргентина (1623)
10. Колумбия (1622)
11. Мексика (1621)
12. Швейцария (1608)
13. Италия (1607)
14. Голландия (1604)
15. Германия (1602)
16. Дания (1598)
17. Швеция (1579)
18. Чили (1579)
19. Польша (1559)
20. Сенегал (1555)
21. Перу (1544)
22. США (1542)
23. Уэльс (1540)
24. Украина (1537)
25. Венесуэла (1517)
26. Австрия (1507)
27. Тунис (1506)
28. Япония (1500)
29. Сербия (1494)
30. Турция (1494)
31. Нигерия (1493)
32. Словакия (1490)
33. Иран (1489)
34. Ирландия 1486
35. Алжир (1482)
36. Северная Ирландия (1476)
37. Румыния (1475)
38. Россия (1470)
39. Исландия (1465)
40. Корея (1464)…
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