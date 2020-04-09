Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 апреля 2020 13:53ФутболШарафудинов Виктор

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Из-за отмены большинства мартовских матчей таблица практически не претерпела изменений.

Сегодня 9 апреля ФИФА обнародовала обновленный рейтинг мужских национальных сборных.

Первое место сохранила сборная Бельгии, имея 1765 очков. Команда России по-прежнему занимает 38-ю строчку (1470 очков).

Поскольку из-за пандемии коронавируса большинство мартовских матчей сборных не состоялись, рейтинг ФИФА практически не претерпел изменения. 87-я команда мира сборная Белоруссии набрала 3 очка, а сборная Узбекистана потеряла 3 очка, сохранив 85-ю позицию. Сборная Южного Судана поднялась со 169-го места на 168-е.

Рейтинг ФИФА

1. Бельгия (1765 очков)

2. Франция (1733)

3. Бразилия (1712)

4. Англия (1661)

5. Уругвай (1645)

6. Хорватия (1642)

7. Португалия (1639)

8. Испания (1636)

9. Аргентина (1623)

10. Колумбия (1622)

11. Мексика (1621)

12. Швейцария (1608)

13. Италия (1607)

14. Голландия (1604)

15. Германия (1602)

16. Дания (1598)

17. Швеция (1579)

18. Чили (1579)

19. Польша (1559)

20. Сенегал (1555)

21. Перу (1544)

22. США (1542)

23. Уэльс (1540)

24. Украина (1537)

25. Венесуэла (1517)

26. Австрия (1507)

27. Тунис (1506)

28. Япония (1500)

29. Сербия (1494)

30. Турция (1494)

31. Нигерия (1493)

32. Словакия (1490)

33. Иран (1489)

34. Ирландия 1486

35. Алжир (1482)

36. Северная Ирландия (1476)

37. Румыния (1475)

38. Россия (1470)

39. Исландия (1465)

40. Корея (1464)…

«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Ноге Бога – 34! Тридцать четыре подвига Акинфеева Ко дню рождения лучшего российского вратаря Игоря Акинфеева мы подготовили «цифровое» поздравление. 08.04.2020 09:26 Футбол Сергеев Иван
В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Два турнира за Европу и один за выживание. Как России завершить футбольный сезон Предлагаем вариант, который должен устроить всех в РПЛ. Артема Дзюбу и Леонида Федуна – так уж точно. 08.04.2020 22:30 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Джикия стал донором крови для детского центра гематологии Даниил Куликов: Скорее всего, футболисты «Локомотива» согласятся на 40-процентное понижение зарплаты Четверо футболистов «Крыльев Советов», включая Рыжикова, не согласились на понижение зарплаты
Букмекеры спасают российский футбол. Даже во время коронавируса Российский футбол не выжил бы в современных реалиях, если бы не приход в него букмекерского бизнеса. 08.04.2020 19:53 Футбол Сергеев Иван
«Чаще всего слышал слово откат». Почему Ларионов и наш хоккей никак не найдут друг друга Легендарный Игорь Ларионов заявил, что не против стать тренером серьезного клуба. 08.04.2020 18:32 Хоккей Кузнецов Дмитрий
В Новосибирске сделали сенсационное открытие: в КХЛ 400 – 500 уникальных талантов Виталий Славин снова отвечает гендиректору «Сибири» Кириллу Фастовскому. 07.04.2020 15:30 Хоккей Славин Виталий
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:32 Биатлон Чикирис Олег
Йобчик сборной СССР. Как Польша олимпийских чемпионов обыграла Продолжаем рассказ об удивительных событиях в мире хоккея, состоявшихся 8 апреля. На очереди громкое поражение сборной СССР (4:6) от поляков на ЧМ-1976. 08.04.2020 17:20 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
14:40 Хоккей Капитан «Ак Барса» Зарипов принял участие в доставке продуктов пожилым людям
14:28 Футбол 10-кратный чемпион Бельгии «Стандард» потерял профессиональный статус
14:11 Футбол Джикия стал донором крови для детского центра гематологии (видео)
14:02 Футбол Алексей Сорокин: Сокращение числа городов-хозяев Евро – всего лишь гипотеза британских СМИ
13:53 Футбол Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
13:32 Футбол Лаббадия станет новым тренером «Герты»
13:29 Футбол Павлюченко – о визите Федуна на базу «Спартака»: 5-6 машин, люди в масках, думал, убивать приехали
13:10 Легкая атлетика Елена Исинбаева – о процессе восстановления ВФЛА в World Athletics: Свет в конце туннеля есть
12:58 Легкая атлетика Исинбаева вошла в состав комиссии спортсменов ВФЛА
12:53 Футбол Кокорин протестировал на себе блокатор вируса (фото)
12:43 Формула-1 Жан Тодт: Автоспорт не является жизненно необходимым для общества
12:20 Лыжный спорт FIS сократит календарь Кубка мира по лыжным гонкам из-за пандемии коронавируса
12:06 ММА Опубликован проморолик боя Фергюсон – Гэтжи (видео)
11:53 Футбол Даниил Куликов: Скорее всего, футболисты «Локомотива» согласятся на 40-процентное понижение зарплаты
11:41 Футбол Четверо футболистов «Крыльев Советов», включая Рыжикова, не согласились на понижение зарплаты
11:24 Футбол Рим и Бильбао могут оказаться не готовы к проведению матчей Евро в 2021 году
11:14 Футбол Байрамян и Чернов на четыре с половиной года продлили контракты с «Ростовом»
10:56 Биатлон Драчев и правление СБР пригласили авторов открытого письма на разговор
10:44 Биатлон Голиков отстранен от должности исполнительного директора СБР, Майгуров назначен и. о.
10:23 Биатлон Союз биатлонистов России сформирует новый тренерский штаб сборных
Своих - бросаем! Россияне вынуждены жить в аэропорту Сеула
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В Нижегородской области зафиксировано семь новых заражений коронавирусом
В Карелии за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Глава Башкирии рассказал о всех изменениях, которые ужесточают режим самоизоляции
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика