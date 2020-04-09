Джикия стал донором крови для детского центра гематологии (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 апреля 2020 14:11ФутболШарафудинов Виктор

Джикия стал донором крови для детского центра гематологии (видео)

Капитан «Спартака» принял участие в благотворительной акции.

Официальный сайт московского «Спартака» сообщает о том, что капитан красно-белых Георгий Джикия сдал кровь для Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Защитник сборной России стал участников акции благотворительного фонда «Спартак – детям».

«Центр продолжает работу в обычном режиме, потому что маленьким пациентам каждый день нужна донорская кровь. В связи с введением в Москве особого режима количество доноров сократилось в четыре раза. По этой причине кровь сдают родители заболевших детей и сотрудники медицинского центра. Мы обращаемся ко всем болельщикам с просьбой поддержать детей и сдать кровь для нуждающихся в срочном лечении», – говорится в заявлении фонда.

«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт Экс-первая ракетка мира возобновила карьеру во второй раз. 17.02.2020 22:00 Теннис Иванова Дарья
Ноге Бога – 34! Тридцать четыре подвига Акинфеева Ко дню рождения лучшего российского вратаря Игоря Акинфеева мы подготовили «цифровое» поздравление. 08.04.2020 09:26 Футбол Сергеев Иван
В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Два турнира за Европу и один за выживание. Как России завершить футбольный сезон Предлагаем вариант, который должен устроить всех в РПЛ. Артема Дзюбу и Леонида Федуна – так уж точно. 08.04.2020 22:30 Футбол Зибрак Артем
Еще по теме:
Джикия стал донором крови для детского центра гематологии Даниил Куликов: Скорее всего, футболисты «Локомотива» согласятся на 40-процентное понижение зарплаты Четверо футболистов «Крыльев Советов», включая Рыжикова, не согласились на понижение зарплаты
Букмекеры спасают российский футбол. Даже во время коронавируса Российский футбол не выжил бы в современных реалиях, если бы не приход в него букмекерского бизнеса. 08.04.2020 19:53 Футбол Сергеев Иван
«Чаще всего слышал слово откат». Почему Ларионов и наш хоккей никак не найдут друг друга Легендарный Игорь Ларионов заявил, что не против стать тренером серьезного клуба. 08.04.2020 18:32 Хоккей Кузнецов Дмитрий
В Новосибирске сделали сенсационное открытие: в КХЛ 400 – 500 уникальных талантов Виталий Славин снова отвечает гендиректору «Сибири» Кириллу Фастовскому. 07.04.2020 15:30 Хоккей Славин Виталий
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:32 Биатлон Чикирис Олег
Йобчик сборной СССР. Как Польша олимпийских чемпионов обыграла Продолжаем рассказ об удивительных событиях в мире хоккея, состоявшихся 8 апреля. На очереди громкое поражение сборной СССР (4:6) от поляков на ЧМ-1976. 08.04.2020 17:20 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
14:40 Хоккей Капитан «Ак Барса» Зарипов принял участие в доставке продуктов пожилым людям
14:28 Футбол 10-кратный чемпион Бельгии «Стандард» потерял профессиональный статус
14:11 Футбол Джикия стал донором крови для детского центра гематологии (видео)
14:02 Футбол Алексей Сорокин: Сокращение числа городов-хозяев Евро – всего лишь гипотеза британских СМИ
13:53 Футбол Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
13:32 Футбол Лаббадия станет новым тренером «Герты»
13:29 Футбол Павлюченко – о визите Федуна на базу «Спартака»: 5-6 машин, люди в масках, думал, убивать приехали
13:10 Легкая атлетика Елена Исинбаева – о процессе восстановления ВФЛА в World Athletics: Свет в конце туннеля есть
12:58 Легкая атлетика Исинбаева вошла в состав комиссии спортсменов ВФЛА
12:53 Футбол Кокорин протестировал на себе блокатор вируса (фото)
12:43 Формула-1 Жан Тодт: Автоспорт не является жизненно необходимым для общества
12:20 Лыжный спорт FIS сократит календарь Кубка мира по лыжным гонкам из-за пандемии коронавируса
12:06 ММА Опубликован проморолик боя Фергюсон – Гэтжи (видео)
11:53 Футбол Даниил Куликов: Скорее всего, футболисты «Локомотива» согласятся на 40-процентное понижение зарплаты
11:41 Футбол Четверо футболистов «Крыльев Советов», включая Рыжикова, не согласились на понижение зарплаты
11:24 Футбол Рим и Бильбао могут оказаться не готовы к проведению матчей Евро в 2021 году
11:14 Футбол Байрамян и Чернов на четыре с половиной года продлили контракты с «Ростовом»
10:56 Биатлон Драчев и правление СБР пригласили авторов открытого письма на разговор
10:44 Биатлон Голиков отстранен от должности исполнительного директора СБР, Майгуров назначен и. о.
10:23 Биатлон Союз биатлонистов России сформирует новый тренерский штаб сборных
Своих - бросаем! Россияне вынуждены жить в аэропорту Сеула
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
В Нижегородской области зафиксировано семь новых заражений коронавирусом
В Карелии за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Глава Башкирии рассказал о всех изменениях, которые ужесточают режим самоизоляции
Российские фигуристы два дня ждали багаж из Японии
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика