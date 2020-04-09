Джикия стал донором крови для детского центра гематологии (видео)

Официальный сайт московского «Спартака» сообщает о том, что капитан красно-белых Георгий Джикия сдал кровь для Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.
Защитник сборной России стал участников акции благотворительного фонда «Спартак – детям».
«Центр продолжает работу в обычном режиме, потому что маленьким пациентам каждый день нужна донорская кровь. В связи с введением в Москве особого режима количество доноров сократилось в четыре раза. По этой причине кровь сдают родители заболевших детей и сотрудники медицинского центра. Мы обращаемся ко всем болельщикам с просьбой поддержать детей и сдать кровь для нуждающихся в срочном лечении», – говорится в заявлении фонда.
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