Джикия стал донором крови для детского центра гематологии (видео) Капитан «Спартака» принял участие в благотворительной акции.

Официальный сайт московского «Спартака» сообщает о том, что капитан красно-белых Георгий Джикия сдал кровь для Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Защитник сборной России стал участников акции благотворительного фонда «Спартак – детям».

«Центр продолжает работу в обычном режиме, потому что маленьким пациентам каждый день нужна донорская кровь. В связи с введением в Москве особого режима количество доноров сократилось в четыре раза. По этой причине кровь сдают родители заболевших детей и сотрудники медицинского центра. Мы обращаемся ко всем болельщикам с просьбой поддержать детей и сдать кровь для нуждающихся в срочном лечении», – говорится в заявлении фонда.