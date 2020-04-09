Бывший вратарь «Спартака» Зуев выставил на благотворительный аукцион медаль за победу в Кубке России - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
09 апреля 2020 14:56ФутболШарафудинов Виктор

Бывший вратарь «Спартака» Зуев выставил на благотворительный аукцион медаль за победу в Кубке России

Деньги будут направлены на помощь ветеранам клуба, ветеранам ВОВ, семьям с детьми-инвалидами, людям из маломобильной группы и пенсионерам.

Бывший голкипер московского «Спартак» Алексей Зуев выставил на благотворительный аукцион медаль за победу в Кубке России сезона-2002/03.

Зуев сообщил в инстаграме, что все вырученные средства пойдут на благотворительные акции фанатов «Спартака». Стартовая цена — 10 000 рублей, шаг ставки — 100 рублей. Аукцион продлится до 12 апреля 12:00 мск.

15 июня 2003 года «Спартак» в третий и последний на данный момент раз выиграл Кубок России. В последнем матче под руководством Олега Романцева красно-белые со счетом 1:0 обыграли «Ростов» на стадионе «Локомотив».

Единственный гол забил на 28-й минуте Егор Титов, а Зуев отыграл в воротах «Спартака» всю встречу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Всем привет! Выставляю на аукцион медаль за победу в Кубке России в 2003 году. Все вырученные средства пойдут на благотворительные акции наших друзей @supporters_group , @fratria и @rw_heart . Стартовая цена 10 000 рублей, шаг ставки 100 рублей. Ставки принимаются ТОЛЬКО в комментариях к этому посту в Instagram Условия аукциона: репост этой записи в сторис и подписка на страницу @bsc_spartak. Аукцион продлится до 12.04.2020 12:00.

Публикация от Алексей Зуев (@azuev46.ru)

Анфиса Резцова: Драчев ничего полезного для биатлона не сделал Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова – о письме биатлонного сообщества с требованием к главе СБР Владимиру Драчеву покинуть свой пост. 01.04.2020 12:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал Драчев и правление СБР пригласили авторов открытого письма на разговор Голиков отстранен от должности исполнительного директора СБР, Майгуров назначен и. о.
Самый скандальный спорт в России. Почему биатлон, а не что-то другое? После открытого письма ветеранов и тренеров, призвавших к отставке президента СБР Владимира Драчева, возник вопрос: как вышло, что именно биатлон у нас трясет чаще всего? 02.04.2020 17:00 Биатлон Тигай Лев
4 ½ от Ханю и 5х4 от Трусовой. Каким мог бы быть ЧМ-2020? Если бы не эпидемия, в среду в Монреале стартовал бы чемпионат мира. Давайте представим: каким он мог бы получиться? 17.03.2020 22:00 Фигурное катание Тигай Лев
Мартынюк забил 8 голов в одном матче ЧМ. Личный рекорд Овечкина – 6 за весь турнир 8 апреля – день особенный в хоккейном календаре. На ЧМ-1973 в Москве 27-летний спартаковец Александр Мартынюк заколотил 8 шайб в ворота сборной ФРГ. 08.04.2020 14:55 Хоккей Домрачев Владислав
Йобчик сборной СССР. Как Польша олимпийских чемпионов обыграла Продолжаем рассказ об удивительных событиях в мире хоккея, состоявшихся 8 апреля. На очереди громкое поражение сборной СССР (4:6) от поляков на ЧМ-1976. 08.04.2020 17:20 Хоккей Домрачев Владислав
Россия – фаворит командного турнира в Пекине-2022. За год наши стали еще сильнее Год назад «Советский спорт» уже проводил виртуальную репетицию командного олимпийского турнира. Проверяем: как изменился расклад сил за минувший сезон? 24.03.2020 16:00 Фигурное катание Тигай Лев
Екатерина Боброва: Гречкой и туалетной бумагой не запасаемся (видео) Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва еще до введения карантина посетила пресс-центр «Советского сорта». Публикуем первую часть интервью. 06.04.2020 14:00 Фигурное катание Иванова Дарья, Ключникова Анастасия, Тигай Лев
«Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.   26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим
Невероятное мужество Хабиба. Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном История с организацией пятого поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном подошла к завершению. Боя не будет. 02.04.2020 03:00 ММА Усачев Владислав
В России покажут чемпионат Белоруссии, а бой Нурмагомедова все ближе к отмене В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире спорта со вчерашнего вечера. 21.03.2020 08:00 ММА Кузнецов Дмитрий
Новости
16:19 Футбол Представитель УЕФА – о чемпионате Европы: Наша цель – сохранить расписание и места проведения матчей
16:06 Биатлон Александр Тихонов: «Иностранный специалист» Королькевич разве что в Африке не работал
16:00 Футбол В «Роторе» сократили зарплаты на 20%
15:49 Баскетбол «Химки» продолжают переговоры со Шведом о новом контракте
15:41 Футбол Бывший врач «Спартака» – об антивирусном бейдже Кокорина: Пустая трата средств
15:27 Хоккей Андрей Назаров: За несколько дней соберу команду любого уровня
15:13 Плавание Ефимова опубликовала новое видео своей тренировки «Плаваем на суше или на кухне»
14:56 Футбол Бывший вратарь «Спартака» Зуев выставил на благотворительный аукцион медаль за победу в Кубке России
14:40 Хоккей Капитан «Ак Барса» Зарипов принял участие в доставке продуктов пожилым людям
14:28 Футбол 10-кратный чемпион Бельгии «Стандард» потерял профессиональный статус
14:11 Футбол Джикия стал донором крови для детского центра гематологии (видео)
14:02 Футбол Алексей Сорокин: Сокращение числа городов-хозяев Евро – всего лишь гипотеза британских СМИ
13:53 Футбол Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА
13:32 Футбол Лаббадия станет новым тренером «Герты»
13:29 Футбол Павлюченко – о визите Федуна на базу «Спартака»: 5-6 машин, люди в масках, думал, убивать приехали
13:10 Легкая атлетика Елена Исинбаева – о процессе восстановления ВФЛА в World Athletics: Свет в конце туннеля есть
12:58 Легкая атлетика Исинбаева вошла в состав комиссии спортсменов ВФЛА
12:53 Футбол Кокорин протестировал на себе блокатор вируса (фото)
12:43 Формула-1 Жан Тодт: Автоспорт не является жизненно необходимым для общества
12:20 Лыжный спорт FIS сократит календарь Кубка мира по лыжным гонкам из-за пандемии коронавируса
Своих - бросаем! Россияне вынуждены жить в аэропорту Сеула
В Карелии за сутки не выявили новых случаев заражения коронавирусом
Каким белгородским организациям нельзя работать во время режима повышенной готовности
«Может быть несколько тысяч человек»: в правительстве Башкирии обсудили историю в РКБ
Ещё 13 заражённых коронавирусом в Оренбуржье, 6 — в тяжёлом состоянии
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Ольга Богословская: Россия страдает из-за борьбы за власть между МОК и ВАДА
РУСАДА получило от WADA уведомление о вероятных санкциях
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика