Бывший вратарь «Спартака» Зуев выставил на благотворительный аукцион медаль за победу в Кубке России Деньги будут направлены на помощь ветеранам клуба, ветеранам ВОВ, семьям с детьми-инвалидами, людям из маломобильной группы и пенсионерам.

Бывший голкипер московского «Спартак» Алексей Зуев выставил на благотворительный аукцион медаль за победу в Кубке России сезона-2002/03.

Зуев сообщил в инстаграме, что все вырученные средства пойдут на благотворительные акции фанатов «Спартака». Стартовая цена — 10 000 рублей, шаг ставки — 100 рублей. Аукцион продлится до 12 апреля 12:00 мск.

15 июня 2003 года «Спартак» в третий и последний на данный момент раз выиграл Кубок России. В последнем матче под руководством Олега Романцева красно-белые со счетом 1:0 обыграли «Ростов» на стадионе «Локомотив».

Единственный гол забил на 28-й минуте Егор Титов, а Зуев отыграл в воротах «Спартака» всю встречу.