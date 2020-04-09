Бывший врач «Спартака» – об антивирусном бейдже Кокорина: Пустая трата средств - Советский спорт
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09 апреля 2020 15:41ФутболШарафудинов Виктор

Бывший врач «Спартака» – об антивирусном бейдже Кокорина: Пустая трата средств

Юрий Васильков считает, что эффективность диоксид хлора в борьбе с коронавирусом никем не доказана.

Бывший врач московского «Спартака» Юрий Васильков высказал мнение по поводу антивирусного бейджа, который во время прогулок с собакой использует нападающий «Сочи» Александр Кокорин.

«Стопроцентной гарантии, что эти бейджи помогут, никто не давал, – рассказал Васильков в интервью Чемпионат.com – Никем не доказано, что диоксид хлора защитит тебя от вируса. Вирус – это как радиация, его не слышно и не видно. По мне, так это пустая трата средств. Ладно еще молодые, но если ты человек старшего возраста, то не стоит заниматься такими художествами.

Сейчас самый лучший способ – самоизоляция. Лучше посидеть дома, подумать, почитать и что-то посмотреть. Сейчас у каждого из нас есть шанс, чтобы перезагрузить свою жизнь».

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