Бабаев рассказал, по какой схеме ЦСКА сократил зарплаты футболистам - Советский спорт
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09 апреля 2020 20:53ФутболГичунцев Артур

Бабаев рассказал, по какой схеме ЦСКА сократил зарплаты футболистам

Такое решение принято из-за паузы в РПЛ, которая продлится до 31 мая.

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о сокращении зарплат в столичном клубе. Он подчеркнул, что футболисты быстро пошли навстречу руководству, поэтому никаких проблем не возникло.

«В принципе, договорились со всеми очень быстро, разве что возникли некоторые технические моменты, связанные с нюансами и правовым оформлением. В целом благодарны ребятам, что они достаточно быстро согласились. Схема сокращений следующая: март на 50%, апрель – на 60%. Как только начнутся тренировки, игроки начнут получать 70%, а как возобновятся официальные матчи – 100%.

Добавлю, что в этой акции также приняли участие тренерский штаб и администрация основной команды и руководство клуба. Что касается остальных сотрудников, игроков, тренеров и членов административно-технического персонала остальных команд, подчеркиваю – не основной команды, их эти сокращения не коснутся», – цитирует функционера Sport24.ru.

Добавим, что РПЛ приостановили из-за угрозы распространения коронавируса.

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