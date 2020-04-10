«Эвертон» намерен перехватить Грилиша у «Манчестер Юнайтед» - Советский спорт
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10 апреля 2020 09:32Футбол

«Эвертон» намерен перехватить Грилиша у «Манчестер Юнайтед»

«Эвертон» надеется, что Карло Анчелотти сможет повлиять на полузащитника «Астон Виллы».

Как сообщает Football Insider, руководство «Эвертона» рассчитывает на то, что наставник команды Карло Анчелотти сможет убедить полузащитника «Астон Виллы» Джека Грилиша подписать контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что в переходе 24-летнего полузащитника, чей контракт рассчитан до лета 2023 года, заинтересован «Манчестер Юнайтед», однако «Эвертон» рассчитывает опередить манкунианцев.

Напомним, что Грилиш перешел в «Астон Виллу» из «Ноттс Каунти» в мае 2014 года за 250 тысяч евро. С тех пор хавбек провел за клуб 177 матчей и записал на свой счет 24 забитых мяча и 31 голевую передачу.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 30,5 миллиона евро.

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